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بدء فعاليات مؤتمر الأوقاف لتأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة

كتب:

إسراء سليمان
11:38 ص | الأحد 05 مايو 2024
المؤتمر الأول للواعظات بوزارة الأوقاف

المؤتمر الأول للواعظات بوزارة الأوقاف

بدأ المؤتمر الأول للواعظات في وزارة الأوقاف تحت عنوان «تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع» قبل قليل، بمشاركة أكثر من 200 واعظة، وافتتح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني.

مؤتمر الواعظات

يحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور عثمان أحمد عثمان، والشيخ خالد الجندي، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور عبدالله النجار، يشاركون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الواعظات.

وتدور محاور المؤتمر حول «الإعداد والتأهيل العلمي والمهاري، والقوافل الدعوية، والدعوة الإلكترونية، والمشاركة الإعلامية، وخدمة المجتمع، والمشاركات الدولية، ومجال العناية بالنشء».

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