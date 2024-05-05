10 توصيات للمؤتمر الأول للواعظات.. أبرزها تخصيص 10 منح للدكتوراة والماجستير

أعلن أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف توصيات مخرجات المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وجاءت التوصيات كالتالي:

- الإشادة بجهود واعظات الأوقاف ودورهن في الدعوة من خلال المشاركة في القوافل الدعوية والدروس والندوات الدينية، ودورهن البارز في البرنامج التثقيفي والبرنامج الصيفي للطفل.

- الإشادة بدورهن في تعليم أحكام القرآن الكريم للسيدات والنشء.

- الإشادة بدورهن في خدمة المجتمع من خلال برامج التوعية الأسرية، وجلسات الدوار، وبرامج الأوقاف في خدمة المجتمع.

- الإشادة بدورهن الوطني وعملهن على ترسيخ قيم المواطنة من خلال برنامج الواعظات والراهبات.

- التوسع في الاستعانة بالواعظات وتكثيف برامج تأهيلهن بما يمكنهن من أداء رسالتهن بمهارة واقتدار.

- تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية في مجال التدريب والآداء الدعوي لتمكينهن من أداء رسالتهن عبر التقنيات الحديثة والعصرية إلى جانب الأداء الميداني.

- تكثيف برامج مهارات التواصل الإعلامي للواعظات بما يمكنهن من الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المتاحة، «مرئية ومسموعة ومقروءة» وتشجيعهن على ذلك.

- تشجيع الواعظات على استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراة، مع تخصيص 10 منح دكتوراة لهن، وسيتم فتح باب التقدم للراغبات سواء من سبق لهن الحصول على الدكتوراة أم لم يسبق لهن، وستكون المفاضلة بين المتقدمات بناء على درجة اختبارهن في اللغة العربية.

- إطلاق مسابقة الأفلام الوثائقية في مجالي الدعوة والمقارئ القرآنية للأئمة والواعظات والمعنيين بالشأن الديني، مع عمل دورة متخصصة للأئمة والواعظات في ذلك.

- عقد مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري الفريد والمتميز في مجال عمل الواعظات، وإلقاء الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجالها، وتخصيص جلستين منه لواعظات الأوقاف.