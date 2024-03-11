رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال: ما حكم أخذ إبرة الأنسولين لمرضى السكر في نهار رمضان، قائلا إن الإبر التي يأخذها الإنسان سواء كانت تلك الإبر تؤخذ في العضل أو الوريد مغذية أو غير مغذية، لا أثر لها على صحة الصوم لأن ما يصل إلى البدن من الإبرة لا يصل إلى البدن عن طريق منفذ من المنافذ المفتوحة لذلك فهو لا يؤثر على صحة الصوم.

وتابع أمين الفتوى أنه يجوز للمريض أو غير المريض أن يأخذ تلك الإبر في نهار رمضان دون أن يتأثر صومه.

ما حكم أخذ إبرة الأنسولين لمرضى السكر في نهار رمضان؟

وفي السياق ذاته، أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ردا على تساؤل البعض عن حكم أخذ إبرة الأنسولين لمرضى السكر في نهار رمضان، قائلة إن المفتى به أن أخذ الحقن أثناء الصيام لا يفسده، سواء أكانت غذاءً أم علاجًا؛ لأنه لا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق منفذٍ طبعيّ مفتوح.

وتابعت أنه بناءً على ما سبق فإنه لا حرج في أخذ حقنة الأنسولين أثناء نهار رمضان، والصيام صحيح إن شاء الله تعالى.

الاحتقان في نهار رمضان

وأضافت الإفتاء: نفيد أنَّ الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال؛ يَدُلُّ لذلك ما صَرَّحَ به في متن التنوير وشرحه الدر المختار ص: 145، ط. دار الكتب العلمية: [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ] اهـ، والاحتقان المُتَعَارَفُ بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.