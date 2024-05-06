بسمة لـ«الوطن»: أحمد داش وعصام عمر يتمتعان بمواهب حقيقية

حققت الفنانة بسمة نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل مسار إجباري، الذي انطلق عرضه في الموسم الرمضاني 2024، في إطار اجتماعي تشويقي وناقش عدة قضايا مجتمعية مهمة.

بسمة تكشف كواليس تعاونها مع أحمد داش وعصام عمر

وأوضحت الفنانة بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجسيدها لدور أم الفنان أحمد داش خلال الأحداث لم يزعجها، وشعرت بالاستمتاع والسعادة للتعاون معه، قائلة: «أحمد داش وعصام عمر شباب لديهم مستقبل واعد لأنهم يتمتعان بمواهب حقيقية».

وأضافت بسمة أنها قبل أن تتعاون معهم في مسلسل مسار إجباري شاهدت أعمالا سابقة لهم ونالت إعجابها، مشددة على أنها رأت حرصهم على أن يكون العمل مختلفا ولديهم أمانة في التمثيل وهو الأهم بالنسبة لها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري شارك في بطولته كل من عصام عمر، أحمد داش، بسمة، صابرين، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، جوري بكر، وهو من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول الشابين حسين وعلي، اللذين يكتشفان من خلال الصدفة أنهما شقيقان بعد نحو 20 عامًا ووفاة والدهما، والذي ترك لهم قضية غيرت مسار حياتهم.