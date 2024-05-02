الفنانة بسمة تكشف أسباب وكواليس ظهورها دون مكياج في «مسار إجباري»

أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها بردود الفعل القوية بشأن مسلسل «مسار إجباري»، والذي شاركت في بطولته ضمن الموسم الرمضاني 2024، مع الفنانة صابرين وأحمد داش وعصام عمر، لافتة إلى أنها استمتعت بالعمل معهم وجمعتهم كيمياء كبيرة في أثناء التصوير والتي انعكست على مشاهد العمل.

أسباب ظهور بسمة بالحجاب دون مكياج

وأضافت بسمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها بحثت في أثناء التحضير عن تفاصيل مختلفة تجعل الجمهور ينتبه لشخصية عنايات، لأنها سيدة من منطقة شعبية وتعيش حياة بسيطة، فكان لا بد أن تكون قريبة من هذه الطبقة الاجتماعية من حيث المظهر قبل سلوكياتها، فقررت الظهور بالحجاب.

وتابعت بسمة فى تصريحاتها، بأنها لم تتردد في الظهور دون مكياج لأنها أرادت أن تكون الشخصية واقعية، ومن الناحية الداخلية ركزت على العامل النفسي لشخصية عنايات وأنها تبكي فى أحيان كثيرة لأنها تشعر بالألم فى حياتها وتتعرض للعديد من المشكلات سواء مع زوجها أو بعد وفاته واكتشاف أسرار جديدة عنه.

أبطال مسلسل مسار إجباري

وشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري كل من عصام عمر، أحمد داش، بسمة، صابرين، مي الغيطي، جوري بكر، ياسمينا العبد، رشدي الشامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أمين جمال واخراج نادين خان.