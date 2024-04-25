الفنانة بسمة عن تجميد البويضات: لست ضدها لكنني لا أحتاجها

أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل بدون سابق إنذار بالموسم الرمضاني 2024، والذي تناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار إنساني من بينها إصابة الأطفال بالسرطان ومعاناتهم في الخروج من تلك المحنة، وكيفية العلاج من الناحية النفسية والجسدية، بالإضافة إلى قضية تجميد البويضات.

بسمة تكشف كواليس تجميد بويضاتها

وأوضحت الفنانة بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تمانع فكرة تجميد البويضات بشكل عام، ولكنها لم تفعلها لأنها أنجبت ولا تريد الإنجاب مرة أخرى، لأنها تشعر بالاكتفاء مع ابنتها وتريد لها تربية ومستقبل مميز، مضيفة أنها تشعر بالرضا مع ابنتها وكل ما يشغل بالها هو توفير حياة آدمية ومستقرة، مضيفة: «طفل تاني هيبقي طمع».

مشاركة بسمة فى الموسم الرمضاني 2024

وشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، عدد كبير من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة وتأليف ألمي كفارنة.

وشاركت أيضًا الفنانة بسمة في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل مسار إجباري، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة صابرين، أحمد داش، عصام عمر، مي الغيطي وعدد أخر من الفنانين.