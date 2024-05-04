حبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش، ومصادرة الهواتف المحمولة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ، والمستشار سامر ذو الفقار.

وكانت أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت «حبوب غلة» بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

وأضاف البيان، أنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة، وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها «المتهمة الأولى» بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها.