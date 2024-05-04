محافظ شمال سيناء يزور بطريركية الأرثوذكس في العريش للتهنئة بعيد القيامة

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وحدة الشعب المصري

وأكد المحافظ وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، مشيرًا الى أن مصر كلها تحتفل بعيد القيامة، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

وتطرق المحافظ إلى إنشاء المدينة الجديدة على أرض شمال سيناء في منطقة العجرة جنوب قرية الجورة، حيث ستكون مدينة زراعية سكنية عبارة عن منزل فاخر و5 افدنة على نمط التجمعات التنموية، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية جنوب رفح للصناعات الغذائية.

طرح مشروعات تنموية بسيناء

وأشار المحافظ إلي أنه خلال العيد القومي للمحافظة تم طرح 3 مشروعات تنموية وهي مدينة رفح الجديدة، وقري الصيادين في بئر العبد، والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

ومن جانبه أكد الانبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام.