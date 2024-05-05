تحذير من ألعاب شهيرة في مدينة الملاهي.. تسبب توقف القلب فورا

زيارة المتنزه تجربة مثيرة لجميع الأعمار؛ لا يهم إذا كنت من عشاق لعبة السلسلة أو عجلة فيريس أو السيارات المتصادمة، وغيرها من الألعاب التي تختلف مسمياتها من مكان لآخر، يمكن لبعض هذه الألعاب أن تسبب خطورة كبيرة على الحياة، على سبيل المثال قطار الموت، كيف يحدث ذلك؟ وما هي الألعاب الخطيرة في مدينة الملاهي؟ تعرف على تفاصيل أكثر في السطور التالية.

ألعاب خطيرة في مدينة الملاهي:

الدكتور محمد رزق، استشاري أمراض القلب، يقول في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جميع الألعاب التي تسبب زيادة في إفراز الأدرينالين، والموجودة في مدينة الملاهي تشكل خطرًا على الحياة، لأنّ الهرمون السابق زيادته تؤدي لاختلال نظم القلب المعروف بمتلازمة، «QT» ثمّ تحدث السكتة القلبية والوفاة فورًا.

أنواع الألعاب الخطيرة:

السلسلة أو الدوامة الدوامة الدوارة في مدينة الملاهي؛ ربما لا يعتقد البعض أنّها ليست خطيرة، لكن هناك ما يقدر بنحو 60 حادثًا يتعلق بالدوامات، بين سقوط وتوقف عضلة القلب في أثناء دورانها بسرعة في الهواء، وفق موقع «pajcic» البريطاني.

ركوب القطار:

يمكن أن يتسبب ركوب القطار في المتنزهات في وقوع ما يقدر بنحو 57 حادث إصابة، سرعته أيضًا تزيد إفراز الأدرينالين بسبب التشاحن، مما يعمل على اختلال عضلة القلب والتعرض للسكتة القلبية، وبسبب خطورته سمي بـ«قطار الموت» وله أشكال تختلف بين عادية وخطيرة.

ألعاب تعمل في الظلام:

تحتوي بعض المتنزهات الترفيهية على ألعاب تعمل في الظلام لإثارة أو تخويف رواد الحديقة، وتركهم يتساءلون عما سيأتي بعد ذلك، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأدرينالين بكثرة، ومن ثمّ حدوث مشكلات صحية في القلب.