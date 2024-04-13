زحام على الملاهي والألعاب الشعبية في آخر أيام العيد بالدقهلية

شهدت ملاهي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من المواطنين في آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024، إذ حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع باللحظات الأخيرة في الإجازة.

إقبال على الملاهي بالدقهلية

وأوضح عبدالله محمد أحد العاملين في الملاهي لـ«الوطن»، أن هناك إقبال ملحوظ على الملاهي في آخر أيام عيد الفطر المبارك.

تخصيص ألعاب للكبار في الملاهي بالدقهلية

أضاف العامل، أن الملاهي تفتح عدد كبير من الألعاب من أجل استقبال الأسرة المصرية مع توفير عدد من الألعاب للأطفال: «في ألعاب مخصصة للأسرة بشكل كامل منها الطبق الطائر وسباق السيارات وألعاب أخرى متوفرة ومتاحة للأطفال منها الدادة دودي».

مواعيد عمل الملاهي في الدقهلية

وأوضح أن الملاعب تفتح أبوابها أمام المواطنين في الإجازة والأعياد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء، لاستقبال المواطنين للتنزه والاستجمام وقضاء وقت مميز في العيد.

وأشار إلى أن هناك عروض سيرك متاحة للمواطنين بالملاهي، وتشهد إقبالا من المواطنين والأسرة بشكل عام.