نادي جزيرة الورد يتزين لاستقبال احتفالات شم النسيم بالمنصورة

استعد نادي جزيرة الورد في المنصورة، لاستقبال المئات من أهالي الدقهلية خلال احتفالات شم النسيم، وتزيّن النادي بالبالونات والديكورات الملونة، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بألعاب الأطفال.

ورصدت عدسة «الوطن» عبر بث مباشر، التحضيرات والتجهيزات داخل نادي جزيرة الورد، ومن المتوقع استقبال عدد كبير من الأسر والعائلات في النادي، حيث يتجمعون للاحتفال بأعياد شم النسيم منذ ساعات الصباح الأولى.

حي غرب المنصورة يستعد للاحتفال بأعياد شم النسيم

في سياقٍ مختلف، تفقد رئيس حي غرب المنصورة، أحمد عبد العظيم، أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة شجرة الدر في منطقة المشاية السفلية، في إطار استعدادات استقبال عيد القيامة وشم النسيم.

ورافق رئيس الحي خلال جولته مهندسة إيمان الخولي، مديرة الإدارة الهندسية، ومحمد حسني، سكرتير حي غرب المنصورة.

توفير وسائل الترفيه للمواطنين

وفي بيان صحفي، صرح عبد العظيم، بأن جميع الحدائق في نطاق الحي ستشهد تحسنًا كبيرًا وفقًا لخطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق، بهدف خلق واجهة حضارية وإضافة لمسة جمالية تليق بمكانة محافظة الدقهلية، لتوفير سبل الراحة للمواطنين.