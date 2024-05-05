بعد الصعود لـ«الممتاز ب».. رئيس نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ يرصد مكافأة مالية للاعبين

عبّر جمال الصيرفي، رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحته في أعقاب صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي رسمياً إلى دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

وقال «الصيرفي»، في بيان له، إنّ جميع أفراد المنظومة، سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني والإداري أو اللاعبين، بذلوا قصارى جهدهم، على مدار هذا الموسم، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى دوي القسم الثاني الممتاز «ب»، وإعادة أمجاد نادي بيلا العريق، مشيراً إلى أنّ مجلس الإدارة أعد العدة مبكراً لهذا الغرض، وتم تدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي بعدد من اللاعبين المتميزين الذين حققوا فوزاً مستحقاً على مدار الموسم.

مكافأة مالية للاعبين والجهاز الفني بعد الصعود

وأكد «الصيرفي»، أنّه تم رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق حلم الصعود، وذلك بخلاف ما سيحصل عليه لاعبي الفريق من مكافآت رصدها محبي وعشاق وجماهير نادي بيلا بمناسبة الصعود لدوري القسم الثاني الممتاز «ب»، لافتاً إلى أنّه سيتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بنادي بيلا الرياضي خلال أيام، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومحبي وعشاق النادي.

وقدم «الصيرفي»، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضي والجمعية العمومية وجماهيره، على دعم الفريق والجهاز الفني طوال مشواره الذي تكلل بالصعود إلى دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي قد حقق فوزاً غالياً على فريق بلطيم بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بيلا، أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرون للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث ليرتفع رصيد بيلا إلى 50 نقطة، وتأكد صعوده وابتعد أقرب منافسيه نادي بلطيم برصيد 45 نقطة، حيث يتبقى لفريق بيلا مباراة واحدة مع فريق اتحاد بسيون في ملعبه ضمن ختام منافسات المجموعة، وتُعد مجرد تحصيل حاصل.

نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب»

الجدير بالذكر، أنّ نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب» مرة أخرى بعد غياب استمر لأعوام، حيث كان الصعود الأخير له عام 2019، كما يُعد نادي بيلا واحداً من الأندية العريقة في محافظة كفر الشيخ، وصنع نجوماً كبيرة لعبت في الدوري الممتاز.