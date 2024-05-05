احتفالات حتى الصباح بصعود فريق بيلا لكرة القدم إلى الدوري الممتاز «ب»

احتفل أهالي مركز بيلا بكفر الشيخ بصعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الرياضي للدوري الممتاز «ب»، عقب فوزه على فريق بلطيم بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيلا، أمس السبت.

الأهالي يحتفلون بصعود فريق بيلا للدوري الممتاز «ب»

واستمرت احتفالات الأهالي بصعود فريق بيلا للدوري الممتاز «ب» حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث طافت الجماهير شوارع المدينة، وحملوا اللاعبين وأطلقوا الهتافات المؤيدة للفريق والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة نادي بيلا الرياضي.

كما حرص عدد من بائعي الأسماك المملحة، على توزيع الفسيخ في شارع الجمهورية بمدينة بيلا عقب صعود الفريق، بجانب توزيع الحلوى على الجماهير في الشوارع.

قيادات كفر الشيخ تهنئ نادي بيلا الرياضي

وانهالت على نادي بيلا الرياضي التهنئة من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، ومنهم اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، الذي هنأ فريق بيلا بصعوده للدوري الممتاز «ب»، وأيضاً الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ومن جانبه، هنأ أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعضاء مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي والجهاز الفني والإداري وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي لصعود فريق كرة القدم لدوري الدرجة الثانية الممتاز «ب»، بعد تصدره للمجموعة وحصوله على المركز الأول.

«غالي»: هذا الفوز يعتبر فوزا ثمينا لفريق نادي بيلا

وأوضح «غالي»، أنّ هذا الفوز يعتبر فوزاً ثميناً لفريق نادي بيلا، وخطوة لبداية جديدة نحو طريق التألق والمنافسة من خلال العودة لدوري الأضواء والشهرة، مؤكداً دعمه الكامل لنادي بيلا خلال المرحلة المقبلة، وتذليل كافة العقبات وتوفير المتطلبات اللازمة للتمثيل المشرف لمحافظة كفر الشيخ، على كافة الأصعدة والمجالات الرياضية، بناءً علي توجيهات محافظ كفر الشيخ.

كما تقدم محمد زكي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول وبلطيم، بالتهنئة لجماهير وعشاق نادي بيلا الرياضي الذين وقفوا خلف فريقهم ودعموه في كل خطوة ومجلس إدارته بقيادة الكابتن جمال الصيرفي، على هذا الإنجاز الرائع لصعوده رسمياً للدوري الممتاز «ب».

نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب»

الجدير بالذكر، أنّ نادي بيلا الرياضي يعود للدوري الممتاز «ب» مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 5 أعوام، حيث كان الصعود الأخير له في عام 2019، كما يُعد نادي بيلا واحداً من الأندية العريقة في محافظة كفر الشيخ.