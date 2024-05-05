«صحة كفر الشيخ» تُعلن استعداداتها لاستقبال شم النسيم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، جاهزيتها لتوفير الخدمات الطبية اللازمة خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على مدار الساعة.

رفع درجة التأهب بالمستشفيات والوحدات الصحية

من جانبه أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على رفع درجة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية ‏على مستوى المحافظة، وتوفير عيادات متنقلة وأطقم طبية مدربة، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، والتواجد بكثافة في أماكن التجمعات خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وناشد «شقوير»، المواطنين بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بـ«التسمم الممباري» أو «البوتيوليزم»، الذي قد ينتج عن تناول الأسماك المملحة، وسرعة الإبلاغ لإدارة الطب الوقائي عن أي حالات مشتبه فيها لاتخاذ اللازم، وإعطاء المصاب المصل المناسب، مشدداً على عدم انصراف أي فريق طبي إلا بعد استلام الفريق المناوب.

ووجّه «شقوير»، بتواجد كافة أطقم الفرق الطبية الثابتة في جميع الوحدات الصحية، ورفع درجة التأهب القصوى، مع التأكيد على تواجد مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية خلال أعياد الربيع وشم النسيم بمواقع العمل، للتأكد والاطمئنان على سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، لضمان استيعاب المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية بأفضل أداء.

فريق طوارئ لأعمال مكافحة الحشرات الطائرة

ووجه وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فرق المرور من الطب العلاجي والطب الوقائي بعمل جولات على الوحدات والمستشفيات، للتأكد من سير وانتظام العمل، مطالباً الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بتشكيل فريق طوارئ للقيام بأعمال مكافحة الحشرات الطائرة، وتشغيل أجهزة الضباب والرذاذ، وأعمال المكافحة الأرضية، للقضاء على أماكن توالد يرقات الذباب والبعوض.

وكلّف «شقوير»، برفع الجاهزية القصوى من خلال توفير كافة الأمصال الطبية والمستلزمات والأدوية من إدارة الصيدلة، لافتاً أنّه ‏بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة والتنسيق مع منسق القوافل الطبية تم تجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة للتواجد في التجمعات وبالقرب من المتنزهات العامة، كما تم توفير عيادة طبية متنقلة من القوافل الطبية أمام حديقة صنعاء بكفر الشيخ لتقديم الخدمة لجميع المواطنين.

وأمر «شقوير»، بتوفير الفرق الطبية المتحركة في جميع أماكن التجمعات، وتوفير الكشف الطبي، وتلقي الحالات، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.