عبر الفيديو كونفرانس.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يبحث استعدادات احتفالات شم النسيم

ترأس الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد شم النسيم، بمشاركة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية والمستشفيات ومسئولي غرف الأزمات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفر الشيخ

وأكد وكيل الوزارة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ، خاصةً مستشفيات المدن الساحلية، «بلطيم، البرلس» والتي من المتوقع أنّ يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، في احتفالات شم النسيم وعيد القيامة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى كفر الشيخ العام نظراً لموقعها داخل المحافظة، وكذا تجهيز باقي مستشفيات.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ من مديري المستشفيات على تواجد النوبتجيات، ووجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، وذلك بعرض مفصل من كل مدير مستشفى، ومدير إدارة حول جداول الأطباء النوبتجيين، وتواجد الأطباء وإبلاغهم بسرعة الاستجابة لأي اتصال، وصرف النواقص من المستلزمات والأدوية، واستكمال التجهيزات بالتعاون مع إدارتي الصيدلة والمستلزمات.

تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية

ووجّه وكيل الوزارة، بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال أيام شم النسيم، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية، مكلفاً بمتابعة تواجد الأطباء، وسير العمل من الآن، حيث تبدأ فرق المرور من المديرية «الطب العلاجي والطب الوقائي» بالمرور على مستشفيات وإدارات المحافظة، وتوجيه إدارة الأمراض المتوطنة بتشغيل عربات الرزاز والضباب في المتنزهات العامة والحدائق، مع توجيه إدارة الرعاية الأساسية بتنشيط فرق الانتشار السريع، والتأكيد على سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

متابعة الأغذية المطروحة في الأسواق

وشدد وكيل الوزارة على وصول فرق المبادرات للكنائس، وتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مع مرور جميع فرق مراقبة الأغذية لمتابعة الأغذية المطروحة في الأسواق بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم.