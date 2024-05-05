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حضور واسع في عزاء محمد العزب المتحدث باسم «المصرية للاتصالات» السابق

كتب:

حسن عثمان
11:07 م | الأحد 05 مايو 2024
الراحل محمد العزب

الراحل محمد العزب

بدء قبل قليل، عزاء المغفور له محمد العزب المتحدث الإعلامي للشركة المصرية للاتصالات، بمسجد المشير طنطاوي، بقاعة الصفا.

وجاء على رأس الحضور، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي للاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحفيين والإعلاميين.

الراحل محمد العزب

وتعرّض الراحل محمد العزب لأزمة صحية خطيرة يوم السبت الموافق 27 أبريل الماضي، نُقل إثرها إلى المستشفى حتى وافته المنية الأربعاء الماضي، وشُيعت جنازته وسط حضور كبير من أصدقائه وزملائه وعائلته، اذ تقدم الجنازة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سبق وأن زاره في المستشفى للاطمئنان على صحته.

شيعت جنازة محمد العزب بمشاركة قيادات «الاتصالات»

وشارك في الجنازة العديد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات للإعلام، محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات للشئون التجارية.

كما شارك في الجنازة أسامة ياسين الرئيس التنفيذي الأسبق المصرية للاتصالات، عادل حامد الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب العديد من قيادات القطاع والإعلاميين والصحفيين وموظفي الشركة المصرية للاتصالات.

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