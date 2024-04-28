وزير الاتصالات: مصر تقدمت 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وكل منصات مصر الرقمية التي تقدم نحو 170 خدمة، والبيانات المتعلقة بها، مُختزنة داخل مراكز البيانات.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «حينما كنا نخطط للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كانت الرؤية أن تنتقل الحكومة، حكومة لا ورقية، قادرة على أن تتشارك فيما بينها البيانات والمستندات، بدأنا وقتها إعداد كل التطبيقات التخصصية التي تميكن أعمال كل الجهات المنتقلة».

وتابع: «لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان لديها 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها كي تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية، وأنشأنا مجموعة من التطبيقات التشاركية التي تميكن أعمال كل الجهات الحكومية».

وأكمل: «وفي فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أجرينا أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، أكثر من 400 مليون ورقة، وهي كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية، وأصبحت متاحة رقميًا».

وقال: «في مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح لدينا تقديم الخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من داخل مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة تتجاوز 16% وهو أعلى قطاعات الدولة نموًا».

واستكمل: «معدل نمو القدرات الرقمية 26% في العام الماضي عن العام السابق له، ومعدل نمو صادرات خدمات التعهيد بلغ 54% في عام واحد، ومصر تقدمت 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي».