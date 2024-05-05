«الجيل»: تحسين نظرة «فيتش» للاقتصاد المصري يزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر مثل وكالة «فيتش» عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية جاءت بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصول الشريحة الأولى منه وصفقة رأس الحكمة الاستثمارية التي بلغت 35 مليار دولار وما أعقب ذلك من قرار البنك المركزي بتعويم العملة الوطنية وهو ما يعطي طمأنة للمستثمر الأجنبي لدخول مصر، بجانب منح الاقتصاد المصري شهادة تؤكد توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها.

التصنيف الائتماني لمصر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وكالة فيتش ليست وحدها التي غيرت نظرتها للاقتصاد المصري بل سبقتها وكالة ستاندرد أند بورز التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ووكالة موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية أيضا، مشددا أنه لا يعلق آمال كبيرة على تلك الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني؛ لأنها تقاريرها دائما مسيسة ومع ذلك فإننا نرحب بتحسن نظرتها لاقتصادنا وتسد الأبواب أمام صندوق النقد الدولي والمتربصين بالاقتصاد المصري.

الاستثمارات الأجنبية

وتوقع «الشهابي»، أن تنخفض أسعار الدولار في الفترة المقبلة في البنوك، والقضاء على السوق السوداء، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع في الأسواق.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة وكالة فيتش وتغيير وكالة موديز نظرتها لتصنيف مصر إلى إيجابية سينعكس أيضا على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، وسيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، التي ستؤدي كذلك إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، مما ينعكس على الأسواق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار بسيطة ومستقرة.