استقر سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، خلال ختام التعاملات اليومية؛ إذ بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 في البنك المركزي بختام التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري نحو 48.02 جنيه للبيع، و47.89 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه نحو 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر بختام التعاملات المسائية 48 جنيهًا للبيع و47.90 جنيه للشراء.

وحقق سعر الدولار اليوم خلال بختام التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48 جنيهًا للبيع و47.90 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الأحد 5- 5-2024 في بنك الإسكندرية إلى 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الأحد نحو 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه للشراء.

أما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 48.20 جنيه للبيع و48.10 جنيه للشراء.