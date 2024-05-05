قصواء الخلالي: إدارة ملف اللاجئين من المآخذ الكبرى على حكومة مدبولي

قالت الإعلامية قصوى الخلالي، إن المصريين غير راضين عن إدارة ملف اللاجئين، مضيفة: «حديثي عن ملف اللاجئين للتاريخ وسوف أُحاسب عليه أمام الله».

تكدس اللاجئين في فيصل والهرم

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك تكدسًا كبيرًا لـ اللاجئين في بعض الأماكن مثل فيصل والهرم، وهي أماكن مزدحمة ومن يتواجد في منطقتي الهرم وفيصل يدرك أهمية حديثنا عن ملف اللاجئين.

وتابعت أنَّ إدارة ملف اللاجئين من المآخذ الكبرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معقبة: «قبل ما استضيف حد لازم أكون جاهز، واجب الضيافة يكون قدر طاقة المستضيف، وأرقام اللاجئين أصبحت في تزايد».

وأشارت إلى أنه كان من المنطقي أن تتخذ الحكومة حزمة إجراءات واضحة، قبل استقبال اللاجئين تنظم وجودهم بشكل محدد.