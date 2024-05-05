رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي: إدارة ملف اللاجئين من المآخذ الكبرى على حكومة مدبولي

كتب:

منى صلاح
11:47 م | الأحد 05 مايو 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصوى الخلالي، إن المصريين غير راضين عن إدارة ملف اللاجئين، مضيفة: «حديثي عن ملف اللاجئين للتاريخ وسوف أُحاسب عليه أمام الله».

تكدس اللاجئين في فيصل والهرم

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك تكدسًا كبيرًا لـ اللاجئين في بعض الأماكن مثل فيصل والهرم، وهي أماكن مزدحمة ومن يتواجد في منطقتي الهرم وفيصل يدرك أهمية حديثنا عن ملف اللاجئين.

وتابعت أنَّ إدارة ملف اللاجئين من المآخذ الكبرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معقبة: «قبل ما استضيف حد لازم أكون جاهز، واجب الضيافة يكون قدر طاقة المستضيف، وأرقام اللاجئين أصبحت في تزايد».

وأشارت إلى أنه كان من المنطقي أن تتخذ الحكومة حزمة إجراءات واضحة، قبل استقبال اللاجئين تنظم وجودهم بشكل محدد.

اقرأ المزيد:

متحدث «الوزراء»: مصر عليها التزامات دولية يجب مراعاتها في ملف اللاجئين

«الوزراء»: تكثيف المشاورات مع الشركاء الدوليين لدعم مصر في ملف اللاجئين

خبير اقتصادي: ملف اللاجئين أحد أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المسلماني: ملف اللاجئين من الأزمات الدولية الخطيرة.. ومصر تعاملهم بشكل إنساني

الأمم المتحدة تشيد بحسن تعامل مصر في ملف اللاجئين: «ضيافة وكرم»
بقلم منى صلاح