المسلماني: ملف اللاجئين من الأزمات الدولية الخطيرة.. ومصر تعاملهم بشكل إنساني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن أزمة اللاجئين من الأزمات الكبيرة والخطيرة في العالم المعاصر، موضحا أن دول العالم حينما تبدأ التعامل مع الظاهرة تجد الأعداد في تزايد بشكل يومي، وكل يوم ينزح لاجئون جدد بسبب استمرار الحروب وهجمات الإرهاب والجفاف.

المسلماني: الدول النامية تركز جهودها في دفع الهجرة غير الشرعية عنها

وأشار أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المُذاع على قناة الحياة، إلى أن الدول النامية كل مجهودها ألا تصل لها الهجرة غير الشرعية، بينما في مصر الرئيس السيسي استقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي أشاد بجهود مصر في عهد الرئيس السيسي ومعاملة اللاجئين في مصر بشكل متميز وكفء وإنساني.

رؤية الدولة المصرية لقضية اللاجئين

وأوضح الإعلامي أن رؤية الدولة المصرية لقضية اللاجئين في العالم تحقيق مقاربة شاملة وإنهاء النزاعات وتوفير الاحتياجات وإنهاء الحروب والإرهاب وكل سبب يدعو للهجرة غير الشرعية، مضيفا: «يجب إزالة الأسباب من المنبع وهذا رؤية الدولة المصرية لقضية اللاجئين».