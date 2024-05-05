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خبير علاقات أسرية: طلب كلمة مرور هاتف شريكك دليل على قلة الثقة وعدم الاحترام

كتب:

منى صلاح
11:51 م | الأحد 05 مايو 2024
أميرة عبدالله

أميرة عبدالله

ترى أميرة عبدالله، خبيرة العلاقات الأسرية، أنَّ طلب أحد الأزواج الحصول على باسورد هاتف الطرف الآخر، هو قلة ثقة وعدم احترام للخصوصية، كما أنه ليس سببًا لتوقف أي طرف منهم عن الوصول للأسرار التي يخفيها الآخر، ولا يرغب في فضحها.

الموبايل عدو العلاقات الزوجية الأول

وتابعت خلال استضافتها على شاشة «cbc»: «الهاتف عدو العلاقات الزوجية الأول لأنه قد يعيق التواصل الجيد والفعال بينهما، مثل انشغال أحد الأطراف به على حساب عطاءه الوقت والاهتمام لشريكه.

وعن أحقية أحد الزوجين الحصول على كلمة المرور لموبايل شريكه، قالت: «عن نفسي كلمة المرور أو الباسوورد لموبايلي لا أعطيه لأحد ولا في أي يوم من الأيام سواء أنا أو زوجي، طلبنا من بعضنا باسورد الموبايل».

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