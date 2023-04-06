مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. عودة العلاقات الزوجية لمجراها الطبيعي

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، بعودة العلاقات الاجتماعية التي شهدت مشاكل إلى مجراها الطبيعي، بعد مراجعة كل طرف لنفسه وكتابة مذكراته كزوج أو زوجة تعاني من مشاكل طبيعية تشوب أي علاقة.

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة، عادت الدكتورة نجيبة لزوجها الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشيج، وقدمت له الورود خلال حفل توقع كتابه الجديدة، ليبدأن حياة جديدة سعيد، متعلمين من تجاربهما.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زواج

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، عودة العلاقة بين شيرين ووالده والتي انتابها الخلاف بسبب زواجه من فتاة تصغرها في السن، أما الآن فقد باركت لهما حملها في توأم ينتظر قدومه.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة

وعادت أيضا «يارا» لـ«يوسف» بعد أن اعتذر غليها وطالبن منها أن تسامحه نادما على خيانته لها، كما عادت العلاقة طبيعية جدا بين «رؤف» و«شيرين» بعد انت اتفقا على قواعد ينفذوها، أهمها «اللي مخنوق من حد في حاجة يقولها له على طول»، وأصبح زوج مثالي ودون له الدكتور طه عياد مذكراته في كتابه وأهداه لزوجته شيرين التي فرحت به».

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.