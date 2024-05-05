آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 5-5-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك على الإنترنت.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-5-2024 في مختلف البنوك.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 51.36 جنيه للبيع، و51.24 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل المصري 60.05 جنيه للبيع، و59.91 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي بنحو 13.08 جنيه للبيع، و13.04 جنيه في حالة الشراء.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو 51.49 جنيه للبيع، و51.13 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنحو 60.21 جنيه للبيع، و59.75 جنيه في حالة الشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بنحو 13.07 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مثابل الجنيه المصري بنحو 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه في حالة البيع.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو 51.49 جنيه للبيع، و51.14 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل المصري 60.21 جنيه للبيع، و59.77 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.