أسعار العملات في البنوك اليوم الخميس 2-5-2024

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 2-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء و12.9 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.53 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.4 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 59.34 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع، فيما وصل السعر ببنك القاهرة 59.82 جنيه للشراء، و60.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.08 جنيه للشراء و156.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 153.93 جنيه للشراء و154.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 12.85 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.