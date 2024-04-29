تراجع أسعار العملات اليوم الاثنين 29-4-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 29-4-2024 تراجعا مقابل سعر الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء و12.9 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.53 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.4 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 59.34 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع، فيما وصل السعر ببنك القاهرة 59.82 جنيه للشراء، و60.06 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.08 جنيه للشراء و156.1 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 153.93 جنيه للشراء و154.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 12.85 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.