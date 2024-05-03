أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 3-5-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك على الإنترنت.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 في مختلف البنوك.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، نحو 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 51.36 جنيه للبيع، و51.24 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بنحو 60.05 جنيه للبيع، و59.91 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي بنحو 13.08 جنيه للبيع، و13.04 جنيه في حالة الشراء.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 48 جنيه للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو 51.49 جنيه للبيع، و51.13 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 6.21 جنيه للبيع، و59.75 جنيه في حالة الشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بنحو 13.07 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مثابل الجنيه المصري بنحو 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه في حالة البيع.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو 51.49 جنيه للبيع، و51.14 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بنحو 60.21 جنيه للبيع، و59.77 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقثابل الجنيه المصري نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.