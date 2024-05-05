أستاذ دراسات فارسية: الضربات الإسرائيلية والإيرانية غير مؤثرة

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الضربة الإيرانية على إسرائيل أو العكس، غير مؤثرة من الأساس في الحياة العسكرية، فلم يكن هناك ضحايا أو خسائر من الطرفين.

المفاعلات الإسرائيلية

أضاف «لاشين»، خلال لقاء ببرنامج «الضفة الأخرى»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، أن في الوقت ذاته، طهران تدعي أنها أصابت جزءا كبيرا من المفاعلات الإسرائيلية، وقتلت نحو 40 ضابط موساد، كما أن تل أبيب تدعي أيضا، أنها حطمت منظومة الدفاع الإيرانية.

الكونجرس الأمريكي

أشار إلى أن كل هذه الادعاءات في النهاية انتهت بحصول كل طرف منهم على مصالح، فإسرائيل تم دعمها بشكل كامل من الكونجرس الأمريكي، بنحو 24 مليار دولار، كما أن إيران أصبح لها خطاب شعبوي قوي للغاية داخل المجتمع، في الفترة الأخيرة، بالتالي الطرفين حققا مصالح ما على مستوى الخطاب السياسي والإعلامي.

وأوضح أنه لن تندلع حرب بين الطرفين، وإن كانت هناك مواجهة ستتم عن طريق أذرع إيران في المنطقة بشكل عام، وأقصى طموح في المواجهات المقبلة، هو العودة للمربع رقم 1 في نمط المعارك بينهما، وهي اللعب بالأذرع السياسية والعسكرية فقط لا غير.