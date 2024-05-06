يمن الحماقي لـ قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري، ولكن التحديات لا تزال قائمة وقوية.

واستنكرت «الحماقي» خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، عدم وجود استراتيجية واضحة للصناعة في مصر حتى الآن، موضحة أن كل قطاع يعمل بمفرده، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة للتصنيع ودعم المنتج المحلي، مؤكدة أن عناصر تدريب المهنيين والحرفيين في مصر جاهزة لتأهيل الآلاف من العمالة التي تُشكل طاقة عمل مُنتجة وكبيرة.

وعلقت «الحماقي» على تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، موضحة أنها دليل على تحسين المشهد الاقتصادي المصري، وأن هذا التحسن جاء بعد العمل على توحيد سعر الصرف، حتى لو كان عاليا، ولكن ما زالت التحديات قائمة حتى الآن.