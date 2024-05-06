قبل إصابة محمد عبده.. مشاهير هزموا السرطان

حالة من الحزن سيطرت على جمهور ومحبي الفنان محمد عبده، بعد إعلان إصابته بالسرطان، وبدء تلقي جلسات العلاج الكيماوي في باريس، إلا أنه خرج في تصريحات تلفزيونية وطمأن جمهوره على صحته، موضحا أنه في مرحلة التعافي من المرض.

ولم يكن محمد عبده أول فنان يتمكن من قهر السرطان، بل سبقه عدد من المشاهير الذين أعلنوا بعد فترة من إصابتهم بالمرض الخبيث، عن تعافيهم، ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز هؤلاء الفنانين.

سمية الألفي

بدأت سمية الألفي رحلة العلاج مع السرطان في ديسمبر 2021، عندما دخلت إلى غرفة العمليات في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لاستئصال ورم في الجهاز اللمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر، لتعلن في مايو 2023 تعافيها من المرض اللعين.

إليسا

الفنانة إليسا هي الأخرى أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي عام 2018، وذلك بعد تعافيها من المرض ومعاناتها لفترة من جلسات العلاج في الخارج ورصدت هذه المعاناه في إحدى أغانيها.

شريف مدكور

وعانى الإعلامي شريف مدكور هو الآخر من مرض سرطان القولون والذي أدى إلى استئصال جزء منه، وبعد رحلة علاج طويلة تعافى بشكل نهائي من المرض اللعين.

عايدة رياض

وأعلنت الفنانة عايدة رياض في 2023 تعافيها من سرطان المثانة بعد استئصاله بالمنظار، ولم تعلن عن أي تفاصيل خلال فترة مرضها ونصحها الأطباء وقتها الاستمرار في عملها بشكل طبيعي.