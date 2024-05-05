نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده

رحلة فنية طويلة ورصيد فني كبير يمتلكه المطرب محمد عبده الملقب بـ«فنان العرب»، وتضم مسيرة نجم الأغنية السعودية الكثير من العلامات المضيئة، إذ استطاع أن يصل بالأغنية السعودية إلى عنان السماء، ومنافسة عمالقة الفن، وذلك من خلال بساطته في اختيار الألحان والكلمات، إذ حرص أن يفهم جميع جمهور الوطن العربي أغانية.

بداية رحلة محمد عبده الفنية

محمد عبده، يعتبر من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي، وبدأ رحلته عام 1961، إذ كان حينها طالبا في المعهد الصناعي بجدة، وذلك عن طريق عباس فائق عزاوي، الذي اكتشف موهبته.

ووضع محمد عبده قدمه على بداية سلم الشهرة بالغناء في الإذاعة بـ برنامج «بابا عباس» عام 1960، سافر بعدها إلى بيروت، وقابل الملحن السوري محمد محسن، وأعطاه أغنية «خاصمت عيني من سنين»، ليسجلها، ليبدأ بعد ذلك طريق المجد.

تأثير إبراهيم خفاجي على محمد عبده

تأثر محمد عبده كثيرا بالشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي، وكذا بالموسيقار طارق عبد الحكيم الذي قدم له لحناً رائعاً من كلمات الشاعر المعروف ناصر بن جريد بعنوان «سكة التايهين» التي قدمها محمد عبده عام 1966.

ليقرر بعد ذلك محمد عبده التلحين لنفسه، وبالفعل قام بفعل ذلك في أغنية «الرمش الطويل»، والتي حققت نجاحا كبيرا، إذ وزعت هذه الأسطوانة 30 ألف نسخة، لتبدأ شهرته الفنية بجميع أنحاء الوطن العربي.

في بداية السبعينات حصل محمد عبده على لقب سفير الأغنية السعودية، وتطور الحال إلى أن أصبح سفيرًا للأغنية الخليجية ثم للجزيرة العربية كلها، بعد اكتشافه ألوانا غنائية من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.