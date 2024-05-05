بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.. حقيقة اعتزال محمد عبده الفن

أعلن الفنان محمد عبده، منذ قليل، في إحدى الرسائل الصوتية، عن إصابته بمرض السرطان، واحتجازه داخل أحد المستشفيات في باريس، لتلقي جلسات العلاج الكيماوي.

حقيقة اعتزال محمد عبده

وفور إعلان محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، اتنشرت العديد من الأنباء تفيد باعتزاله الفن، وتواصل «الوطن» مع مصدر مقرب من الفنان محمد عبده، الذي نفى كل ما يتداول بشأن اعتزاله الفن، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، مطالبًا من جمهوره الدعاء له.

تأجيل أنشطة محمد عبده الفنية إلى أجل غير مسمى

وكانت الشركة المنظمة لـ أعمال الفنان محمد عبده، أصدرت بيانا منذ أيام قليلة، تفيد بتأجيل جميع حفلاته وأنشطته الفنية إلى أجل غير مسمى، إذ قالت في بيان: «جرى تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى اشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا».

وأضافت: «وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغان جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله وإعطائهم وقت أكثر».