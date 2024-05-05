«وعكة صحية فكرها شوية برد».. ماذا حدث لـ محمد عبده قبل إعلان إصابته بالسرطان؟

في الوقت الذي حاول الفنان محمد عبده، مساندة صديقه الراحل، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي صارع السرطان، كان يعلن بين طيات رسالته، التي نشرتها وسائل إعلام سعودية، عن إصابته بالمرض الخبيث، وبدء تلقي جلسات العلاج الكيماوي في باريس، الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة بين محبيه وجمهور في الوطن العربي.

وعلى الفور انتشرت الرسالة المسجلة اليوم، ويقول فيها الفنان محمد عبده: «يا حبيبي يا بدر يارفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوافي والحبيب، اللي شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة في كل مكان، ودا حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوي، وأنا أخد كيمياوي كمان في باريس».

وتابع: «أنا الآن أخذ كيمياوي كمان ياحبيبي، الله معانا»، باكيًا: «من محبة الله فينا، الله يراعك ويراعني ويراعي كل إنسان كل بني آدم خدم بلده زينا».

ليرد عليه الأمير الراحل، بدر بن عبد المحسن، حينها: «حبيبي يامحمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أي حاجة، وأنا وأنت بإذن الله في الطريق الشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادي، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة».

استمع إلى الحوار المؤثر الذي دار بين فنان العرب #محمد_عبده، والشاعر الأمير الراحل #بدر_بن_عبدالمحسن، قبل ليلة من وفاته.#تفاعلكم pic.twitter.com/HvVkR4sqlj — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) May 5, 2024

ماذا حدث للفنان محمد عبده قبل إعلان إصابته بالسرطان؟

وعكة صحية شديدة كانت السبب في اختفاء الفنان محمد عبده عن الساحة الإعلامية، وعدم وجوده على خشبات المسرح، بعدما أُلغيت حفلته الأخيرة في البحرين 19 أبريل الماضي، بمنتصف الشهر الماضي وإلغاء كل حفلاته، حرصًا على صحته، وإعطائه فرصة للراحة والنقاهة والتواجد مع عائلته.

إلغاء جميع حفلاته

وقالت الشركة التي تتولى أنشطته الفنية، حينها: «تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة للفنان محمد عبده، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة مستقبلاً حتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامته».

وفي تصريح ليس بالبعيد للفنان محمد عبده، وتعليقا على وعكته الصحية التي أُصيب بها، وجعلته يبتعد عن الحفلات، أكد في لقاء لإحدى وسائل الإعلام السعودية، أن الأمر قد يكون إنفلونزا، أو فيروس نتيجة تغير الطقس بعد عودته من أداء مناسك العمرة، وأنه لا يحب الظهور للجمهور وهو بهذه الحالة وإنه سيخضع للفحوصات، قائلًا: «لم أستطع الرد أو التواصل مع من تواصل للاطمئنان معي، وأطمئنهم على صحتي».

آخر ظهور للفنان محمد عبده

يذكر أن آخر ظهور للفنان محمد عبده، كان في شهر رمضان المبارك، في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي كشف خلالها عن العديد من الأسرار حول مسيرته الفنية، وحول عائلته.