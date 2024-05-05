أحمد موسى عن محمد عبده بعد إصابته بالسرطان: من أكبر المحبين لمصر (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على نبأ إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان، وتلقيه العلاج في باريس، معلقا: «الفنان محمد عبده له أغاني كثيرة في مصر ومن أكبر المحبين لها».

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، إلى أنَّ جيل الثمانينيات محب لـ أغاني محمد عبده، والأجيال التالية أيضا، وذلك بسبب شهرته وصيته الواسع في الغناء.

وتابع أن خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان صدمة للجميع، واصفًا الخبر بالصعب والشاق، مطالبًا بالدعاء له بالشفاء العاجل والسلامة، مضيفا: «ربنا يرجع محمد عبده بالسلامة، ويشفيه ويشفي كل الناس يارب، ألف مليون سلامة للفنان السعودي».