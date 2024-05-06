نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض «موسى»، نجل الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدي، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت هبة مجدي عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لنجلها وهو يتلقى العلاج، إذ ظهر على أنفه جهاز بخار، وعلقت عليها: «اللهم أنت الشافي المعافي».

أبناء هبة مجدي ومحمد محسن

الفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن طفلان موسى ودهب، ففي 2021 كان أعلن «محسن» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصول مولوده الثاني إذ كتب عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا».