هبة مجدي ومحمد محسن.. مشهد بمسرحية «ألف ليلة وليلة» أوقعهما في الحب

كثير من قصص الحب في الوسط الفني بدأت على خشبة المسرح، أو أمام الكاميرات، ولعل أبرزها كانت واحدة من أشهر الزيجات الفنية، وهو زواج وقصة حب الفنانين فؤاد المهندس وشويكار، تلك القصة التي بدأت على خشبة المسرح، حينما كان يعرض المهندس مسرحية «سيدتي الجميلة»، وقام بطلب يد شويكار ووافقت أمام الجمهور.

كيف بدأت قصة حب هبة مجدي ومحمد محسن؟

واحدة من تِلك القصص في العصر الحديث، بدأت على خشبة المسرح القومي، خلال عرض مسرحية «ألف ليلة وليلة»، وهي قصة حب الفنانة هبة مجدي والمُطرب محمد محسن، حيث كانا الاثنين يتشاركان في العرض الذي يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني، وبدأ الانجذاب بينهما خلال البروفات الأولى للمسرحية، حينما كانت تجسد هبة مجدي شخصية بنت فقيرة، ومحمد محسن يلعب شخصية الأمير الذي يقع في حبها ويطلبها للزواج من والدها، ويتشاركا في أداء بعض الأغاني على المسرح سويًا.

قصة الحب التي كُللت بالزواج في 26 يوليو 2016، كشفتها هبة مجدي في لقاء لها على قناة «dmc»، حين قالت، إن الحب ولد بالفعل أثناء العرض، عندما كنا نجسد الحب خلال أحداث العمل، لكننا وقعنا فيه بالفعل: «العرض خدنا في حتة تانية ولقينا نفسنا بنحب بعض بجد».

وأضافت أن تكثيف أيام العرض منعهما من الاحتفال بالخطوبة، لكن الفنان يحيى الفخراني الشاهد على قصة الحب هذه، قام في أحد أيام العرض بشراء «تورتة»، واحتفال على المسرح مع الجمهور بالخطوبة، مضيفة: «قمنا بتلبيس» الدبل أمام الجمهور على المسرح، ورغم هيبة وصرامة قوانين المسرح القومي لكنها كانت ليلة فرح بالفعل، تعايش معنا الجمهور يومها بشكل رائع».

من هو محمد محسن زوج هبة مجدي؟

محمد محسن بدأ مسيرته من خلال مسرح الجامعة أثناء دراسته للهندسة بجامعة القاهرو، وتميز بالغناء الشرقي وخاصة التراث المصري والعربي في الغناء، ومتأثر بشكل كبير بالموسيقار الكبير سيد درويش، إذ أعاد تقديم معظم أعماله هو والموسيقار محمد عبد الوهاب، قدم على المسرح مسرحية «حكايات الناس في ثورة 1919» ومسرحية «ليلة من ألف ليلة وليلة»، وحصل على جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان «جوردان آووردز» نوفمبر 2012.