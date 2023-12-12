هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
كتب:
بسمة شطا
06:46 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
هبة مجدي
حرصت الفنانة هبة مجدي على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».
هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة من داخل اللجنة الانتخابية وعلقت عليها قائلة: «مصر أم الدنيا».
يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من بينهم حسين فهمي وحكيم ويسرا ونبيلة عبيد ووفاء عامر وسميرة محسن وياسر جلال وعدد آخر من الفنانين.