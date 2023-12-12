هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت الفنانة هبة مجدي على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها وكشفت عن هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة من داخل اللجنة الانتخابية وعلقت عليها قائلة: «مصر أم الدنيا».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من بينهم حسين فهمي وحكيم ويسرا ونبيلة عبيد ووفاء عامر وسميرة محسن وياسر جلال وعدد آخر من الفنانين.