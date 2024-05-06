بعد 10 أيام من طرحها.. رامي جمال يحتفل بتصدر أغنيته «بيكلموني» تريند «يوتيوب»

احتفل المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «بيكلموني» من ألبوم «خليني أشوفك» تريند «يوتيوب» بعد 10 أيام من طرحها.

وكتب رامي جمال عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: بيكلموني 10 أيام تريند رقم 1 على يوتيوب.

تصدر أغنية بيكلموني التريند في دول عربية

واحتفل «جمال» منذ أيام بتصدر أغنية بيكلموني التريند معلقا: ترند 1 مصر والسعودية والكويت شكرا من قلب قلبي فعلا النجاح ده بسببكم أنتم شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم وشركتي وكل التيم بتاعي.

ألبوم خليني أشوفك

ويضم ألبوم «خليني أشوفك» لرامي جمال 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».