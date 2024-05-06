بوكيه فسيخ وسلة بيض.. هدايا المصريين في شم النسيم

يتخذ الكثيرون من الأعياد والمناسبات فرصة للتعبير عن حبهم للطرف الآخر سواء الأصدقاء أوالعائلة، ومن أبرز فرص التعبير عن هذا الحب يكون تبادل الهدايا، ومع حلول «شم النسيم» يفكر البعض في هدااي مبتكرة تتلائم مع هذه المناسبة ويُفضل أن تكون هدايا تذكارية وغير نمطية، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» هدايا عيد شم النسيم بأسعار بسيطة.

سلة بيض ملون

خلال أعياد شم النسيم تكثر الزيارات والتجمعات ويرغب البعض في أخذ هدية للأصدقاء أو العائلة تعبر عن طقوس هذا اليوم، فيمكنك تحضير سلة بها بيض ملون بالألوان التي تفضلها، وبعض الشكولاتة والفواكه، ويفضل لفها بإحكام بعد تبطين السلة من أسفل لحماية البيض، وتلك الهدايا تقدمها المحلات المتخصصة، بحسب أسامة سعيد، الذي يبتكر وينفذ أفكار الزبائن الخاصة بعدد من المناسبات ومنها شم النسيم.

بوكية فسيخ وبصل

عشاق الفسيخ هم من يفرحون بهذه الهدية، ولأننا لا يمكننا ذكر شم النشيم دون الفسيخ، فيمكنك تحضير «بوكيه فسيخ»، ولا تنسي الليمون والبصل والفلفل الأحمر لإكمال مكونات الأكلة المضفله للجميع، ولفها في كيس بإحكام قبل تحديد شكل البوكيه.

بوكس فسيخ ورنجة

ارتباط أكل الفسيخ والرنجة بشم النسيم الذي يحتفل به المصريين كل عام، تجعل تقديم هدية مكونة من الفسيخ والرنجة بشكل مميز ومبتكر من أفضل الهدايا، لذا جاءت فكرة تقديم بوكس الفسيخ والرنجة من خلال وضعها داخل بوكس أو «سبت هدايا» محمي من الداخل بكيس بلاستيك، مع إضافة بصل وليمون وفلفل ومشروب بارد.