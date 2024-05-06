إتيكيت أكل الفسيخ على طريقة أمينة شلباية.. 3 تصرفات تجنبها أبرزها «التغميس»

الفسيح من أبرز الأطعمة على الموائد خلال أعياد شم النسيم، والذي تكثر فيه العزائم والزيارات، ما يدعو لمعرفة الطريقة المثالية لتناوله، وعلى طريقتها الخاصة التي اعتاد عليها الجمهور، شرحت أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة التناول الصحيحة للفسيخ كما أنها طالبت بالبعد عن هذه التصرفات.. فما هي؟.

إتيكيت أكل الفسيخ

داخل المطبخ خلال تحضير وتقطيع الفسيخ لا يوجد شيء اسمه إتيكيت، بل على السيدة ربة المنزل، تقطيعه بشكل مناسب بأي طريقة تريدها بعد ارتدائها «جوانتي» للتخلص من رائحته الصعبة؛ لكن يجب عليها تقديمه على مائدة الطعام جاهز على الأكل داخل بولة للأكل مباشرة دون لمسه، بحسب أمينة شلباية.

بعد تحضير المائدة والجلوس للأكل سواء في المنزل، أو العزومات، يجب مراعاة الإتيكيت وجميع القواعد، فيجب على ربة المنزل إحضار طبق خاص وملعقة فضلًا عن الأطباق الذي يقدم بها الفسيخ، ليتمكن كل شخص من وضع كمية بالملعقة في طبقه مباشرةً، وأخذ قطعة عيش والأكل عن طريق الشوكة.

أمينة شلباية تشرح طريقة أكل الفسيخ

أما عن البصل والليمون فيكون عن طريق اليد بعد وضعه في الطبق الخاص، وهذه الطريقة تعتمد سواء كان الأكل مع العائلة أو في التجمعات أو العزومات، ونهت أمينة شلباية عن 3 تصرفات خلال تناول الفسيخ، وهي، «التغميس، ووضع المناديل على السفرة أسفل الطعام، والأطباق البلاستيك أو الفِل».

أما عن إتيكيت أكل الفسيخ في الحديقة، يتم أكله في شكل «سندوتشات»، ويلف جيدًا بورق الفوين وكيس بلاستيك، كما أنها رفضت بشدة تقطيع الفسيخ داخل الحدائق أو تحضيره.