آخر تحديث لسعر الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3090 جنيهًا للبيع، و3070 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 مع بداية التعاملات اليومية وفقًا لآخر تحديث لـ الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء 3531 جنيه، فيما سجل للبيع مبلغ الـ3508 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء 3090 جنيهًا، فيما سجل للبيع مبلغ الـ 3070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء 2649 جنيهًا، فيما سجل للبيع مبلغ الـ2632 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء 2060 جنيهًا، فيما سجل للبيع مبلغ الـ2046 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء 1766 جنيهًا، فيما سجل للبيع مبلغ الـ1755 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24720 جنيهًا، فيما سجلت سعر الأونصة 2302 دولار.