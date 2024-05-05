استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5 -5- 2024 في ختام التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3085 جنيها للبيع، و3065 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 5 -5- 2024 في ختام التعاملات المسائية وفقا لآخر تحديث لـ الشعبة العامة للذهب.

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الصاغة اليوم الأحد خلال ختام التعاملات نحو 3525 جنيها للبيع، و3502 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا داخل محلات الصاغة نحو 3085 جنيها للبيع، و3065 جنيها للشراء.

استقرار الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 بلغ في نهاية التعاملات المسائية اليوم 2644 جنيها للبيع، و2627 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب اليوم عيار 14 في نهاية التعاملات نحو 2056 جنيها للبيع، و2043 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد في الصاغة بنحو 1762 جنيها للبيع، و1751 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة اليوم بختام التعاملات نحو 24 ألفا و680 جنيها للبيع، و24 ألفا و520 جنيها للشراء.