أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3090 جنيها للبيع، و3070 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-5-2024 مع بداية التعاملات اليومية وفقا لآخر تحديث لـ الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3502 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3525 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3070 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3090 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2627 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2644 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2043 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2056 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1751 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1762 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24520 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 24680 جنيهًا.