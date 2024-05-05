لماذا يشهد سعر الذهب تذبذبا محليا رغم انخفاضه عالميا؟

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة الحالية، مع وجود تحركات غير واضحة بسعر أونصة الذهب العالمية، لكنها تميل للهبوط بمقدار كبير، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعضا من التغيرات الطفيفة.

الذهب المحلي يفتتح عند 3085 جنيها لعيار 21

وأوضح التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، أن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا افتتح خلال تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3085 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيها للجرام.

تحركات سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة تشهد تذبذبا وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.

من جهة أخرى نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7% وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.

بينما ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخراً تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.