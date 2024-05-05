سعر الذهب يخسر 15 جنيها في الأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تقلص التوقعات بالخفص المبكر لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

تراجع أسعار الذهب في البورصة العالمية

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 36 دولارًا، إذ افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3526 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2644 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2057 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أشار إلى أن أسعار الذهب بالبورصة كانت أعلى من السعر العالمي خلال الفترة الماضية، ومع ضبط الحكومة لسعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، تراجع سعر الذهب بالسوق المحلية بنسبة 30%، وأصبح السعر المحلي متوافق نسبيًا مع السعر العالمي، بل أنه أقل من السعر العالمي بنحو 24 جنيهًا، وذلك مع توجه تجار الذهب الخام للتصدير.

أضاف أن سعر الأوقية بالبورصة العالمية هو العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية حاليًا، مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، وتراجع الطلب.