الخشت: مناقشة 35 بحثا في المؤتمر الدولي الـ29 لكلية الإعلام الأربعاء المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو بعنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

35 بحثًا ودراسة علمية

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، إذ يشمل المؤتمر 8 جلسات بحثية و 5 حلقات نقاشية، يجرى النقاش فيها حول 35 بحثًا ودراسة علمية.

وأوضح الخشت، أن المؤتمر العلمي الدولي الـ29 لكلية الإعلام يناقش عددا من الموضوعات حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، كما سيدور النقاش حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

وقال الخشت، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته؛ ويقدم رؤية علمية وعملية لمواجهة التحديات محليا وعالميا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، انطلاقا من تركيز المؤتمرات العلمية بالجامعة على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة وحديثة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن محاور المؤتمر الأربعة تتضمن: الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

وقالت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة واستكملت استعدادتها لعقد المؤتمر للنقاش حول أخر التحديات المعاصرة، إيمانًا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ما تقدمه فعاليات هذا المؤتمر.

5 ورش تدريبية

وأوضحت أن المؤتمر يسبقه عقد 5 ورش تدريبية في موضوعات: السرد القصصي، والتحقيقات الصحفية، وصحافة البيانات، والتسويق بالفيديو، وصحافة الحلول، وذلك بالتطبيق على قضايا البيئة وتغير المناخ، مشيرة إلى أن المؤتمر يشارك فيه 50 أكاديميًا وخبيرًا وممارسًا من 11 دولة هي: مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وسلوفينيا، والجزائر.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلو أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء، منهم الدكتورة سماح صالح، رئيس إدارة التنمية المستدامة ورئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة البيئة.

ويناقش المحور الأول من محاور المؤتمر الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عددا من البحوث أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

ويركز المحور الثاني على موضوعات متعددة منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع الإعلام ودوره في تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي، وذلك من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الاعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور، دور مؤثري الاستدامة في التوعية بالاستدامة البيئية، أطر معالجة قضايا البيئة، العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في مجال الاعلام البيئي.