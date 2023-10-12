إعلام CIC يحصد العديد من الجوائز في مسابقة مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي للإبداع الإعلامي للطلاب

أعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج علي المستويات المحلي والعربي والإفريقي بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيانا تعليميا في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعاً.

وصرحت الدكتورة لمياء محمود الرئيس التنفيذي بالمؤسسة ورئيس اللجنة الدائمة باتحاد الإذاعات العربية، أن المسابقة شهدت هذا العام تطوراً نوعياً في المشروعات المقدمة حيث حرص عدد كبير منها علي ربط المنتج بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وآليات الواقع المعزز.

وأضاف المستشار الإعلامي عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المسابقة التي تعتبر الأكبر والأضخم عربياً وإفريقياً أصبحت مساحة مهمة لتشجيع المواهب الإعلامية الشابة وتنمية قدراتهم من خلال الاحتكاك بأقرانهم والتنافس الإيجابي الذي خلق نوعاً من الحافز للتطور ليس علي مستوي الطلاب فقط ولكن علي مستوي الكليات والأكاديميات أيضا.

وتعد كلها مؤشرات علي حجم الجهد المبذول من قبل أعضاء هيئات التدريس للخروج بمشروعات احترافية قادرة علي المنافسة محلياً ودولياً، تضيف إلي المهنة وتعظم من قدرة الإعلام المصري وتساهم في تطوره

وأشارت د. ماجي الحلواني الرئيس الشرفي لمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي أن المؤسسة عكفت خلال الفترة الماضية وعبر فريق المحكمين من أساتذة وخبراء يمثلون 12 دولة علي اختيار الأعمال المتميزة من الكم الهائل من المشروعات المقدمة في التخصصات والأقسام المختلفة، وخصصت جائزة الإبداع لأفضل إنتاج للمشاريع الجماعية للأقسام وأيضا جائزة تشجيعية لبعض المشروعات الأخرى، بالإضافة إلي الجوائز الخاصة بالفئات المختلفة للمشروعات،

واضافت د.امال الغزاوي عميدة اعلام CIC ورئيس اللجنة الاكاديمية بالمؤسسة أن اعلام CIC قد حصدت العديد من الجوائز حيث جاءت النتائج كالتالي:

اولاً: جوائز الابداع الخاص:-

جائزة الإبداع في مشروعات الإذاعة خصصت للمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث (CIC).

ثانياً: جوائز مشروعات التخرج:- للأفلام الوثائقية

المركز الثاني (مناصفة): مشروع "تطبيش"المعهد الكندي للإعلام (CIC) - مشروع "إيلاف"، كلية الإعلام- جامعة القاهرة.

ثالثاً: مشروعات الإذاعة:

المركز الأول: مشروع " مغامرات مايك" ، المعهد الكندي العالي للإعلام CIC

رابعاً: المسابقة العربية (فئة المشروعات الرقمية) والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية

المركز الثاني: مشروع "صداع" قسم الصحافة - المعهد الكندي العالي للإعلام (CIC) مصر.

المسابقة الإفريقية والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات على القارة الافريقية

المركز الأول: في فئة الإذاعة مشروع "مصر الجديدة" إعلام CIC

وكل الأمنيات بدوام النجاح والتفوق لطلابنا الفائزين.