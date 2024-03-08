أرقام «صوتك مسموع» والخط الساخن لتقديم شكاوى بالمحافظات

حددت مختلف المحافظات أرقام «صوتك مسموع» لتلقي الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت، إذ يمكن التواصل مع الأرقام المٌعلنة وتقديم الشكوى والعمل على حلها.

تلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين في المنيا

وأشارت محافظة المنيا إلى أنه يُمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم عبر «صوتك مسموع» عبر رقم واتساب الجديد 01200353111، أو على رقم الخط الساخن: 15330.

أرقام الشكاوى للمواطنين في محافظة دمياط

وحددت محافظة دمياط عن طرق تقديم الشكوى الخاصة بالمواطنين على مكتب المحافظ من خلال:

تطبيق الواتس آب على الأرقام الآتية 01556681111 - 01556682222

- من خلال البريد الإلكتروني damgovcomplaint@gmail.com

- من خلال الفاكس على رقم 057/2222171

- الاتصال تليفونيا على غرفة عمليات المحافظة على رقم 057/2264121 طوال أيام الأسبوع

- الخط الساخن 114

أرقام الشكاوى في سوهاج

في محافظة سوهاج يتم استقبال الشكاوى الإلكترونية من خلال إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام عن طريق:

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg

- خلال الاتصال بالخط الساخن 16528

- إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة 01225487733

- مبادرة صوتك مسموع 15330ـ واتس 01150606783

- محافظة الدقهلية من خلال الآتي:- من خلال الخط ساخنة على أرقام 114 و 050/2314880 - 050/2327792.

تقديم شكاوى عبر مبادرة صوتك مسموع بالقليوبية

- محافظة القليوبية يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت على مدار 24 ساعة كالآتي:

- الخط الساخن: 114 على مدار 24 ساعة.

- الهاتف الأرضي 0133212461

- رقم الواتس آب 01119992624

- منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528

- تطبيق «إيجابي»، الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة

تقديم شكاوى في الغربية

محافظة الغربية يمكن التقديم على الشكاوى من خلال الآتي:

- من خلال أرقام التليفونات التالية: الواتس آب01550502834 - 01550502836

- خدمة شكاوى المواطنين01277073412 مقر المحافظة العنوان شارع الجيش، طنطا، الغربية تليفون 040-3335272 الفاكس040-26858643, 040-26858643

- البريد الإلكتروني ghrgate2017@gmail.com