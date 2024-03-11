تفصيل استجابة مبادرة «صوتك مسموع» لشكاوى المواطنين في 3 محافظات

تلقت مبادرة «صوتك مسموع»، التابعة لوزارة التنمية المحلية، عدة شكاوى متعلقة بإنارة بعض الشوارع العمومية، منها شكوى من أهالي شارع محمد عمر المتفرع من شارع أحمد عرابي، بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وشكوى أهالي شارع حافظ حسن امتداد حسان حسين بالعجوزة بمحافظة الجيزة، كما تلقت شكوى قاطني شارع المحلج بمنشية صالح أبو كبير بمحافظة الشرقية.

حملات لإصلاح أعمدة الإنارة

وتضمنت الشكاوى عدم وجود إنارة عند المساء، وطالب أصحابها بإصلاح أعمدة الكهرباء للقضاء علي الظلام الدامس الذي يسبب في تجمع الشباب لتعاطي المخدرات وعمل إزعاج للسكان وإلقاء القمامة.

وعلى الفور، تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة المعنية بالمحافظات الثلاثة والذين أفادوا بنزول حملات فنية لإصلاح وإنارة أعمدة الإنارة، وتم إصلاح العطل، وتركيب قطع غيار بديلة بعدد من أعمدة الإنارة، وتم إضاءة الشوارع السابق ذكرها بشكل منتظم وتم إزالة أسباب الشكاوي وحل المشكلة.

تلقي شكاوى المواطنين

وفى سياق متصل، دعا اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» الجديد 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظات القاهرة والجيزة والشرقية فى تنفيذ آليات مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم.