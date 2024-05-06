استشاري تغذية توجّه نصائح لتفادي خطر الأسماك المملحة

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إنّ الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط أو من يعانون من مشكلات في الكبد أو الكلى، لا يجب عليهم تناول الأسماك المملحة كي لا يعرضون حياتهم للخطر.

شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوق بها

وأضافت «الصيرفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرأة الحامل ممنوعة من تناول الأسماك المملحة، فهي أكثر عرضة للإصابة بضغط الحمل، وحال كان السمك فاسدا، تصبح حياتها والجنين في خطر، كما يجب شراء الأسماك من أماكن موثوق بها.

الالتزام بالنصائح الطبية والإرشادات الوقائية

وأكدت استشاري التغذية العلاجية، ضرورة الالتزام بالنصائح الطبية والإرشادات الوقائية لتجنب التعرض الإصابة بالتسمم، موضحة أنّ أبرز الأعراض التي يمكن يشعر بها المصاب، تتمثل في الحرارة وزغللة العين، وجفاف الحلق والحنجرة وصعوبة النطق والبلع والشعور بالدوار.